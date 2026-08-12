Precio de Reental hoy

El precio actual de Reental (RNT) hoy es $ 0.276543, con una variación del 2.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RNT a USD es $ 0.276543 por RNT.

Reental actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,210,329, con un suministro circulante de 138.17M RNT. Durante las últimas 24 horas, RNT cotiza entre $ 0.267359 (bajo) y $ 0.276147 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 33.06, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01591959.

En el corto plazo, RNT experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +1.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.73K.

Información del mercado de Reental (RNT)

Cap de mercado $ 38.21M$ 38.21M $ 38.21M Volumen (24H) $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Cap. de mercado totalmente diluida $ 55.31M$ 55.31M $ 55.31M Suministro de Circulación 138.17M 138.17M 138.17M Suministro total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Reental es de $ 38.21M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.73K. El suministro circulante de RNT es de 138.17M, con un suministro total de 200000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 55.31M.