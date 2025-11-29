Precio de REECOIN hoy

El precio actual de REECOIN (REE) hoy es $ 0.00913196, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REE a USD es $ 0.00913196 por REE.

REECOIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,550,365, con un suministro circulante de 498.29M REE. Durante las últimas 24 horas, REE cotiza entre $ 0.00911927 (bajo) y $ 0.00941962 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0247983, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00319656.

En el corto plazo, REE experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -3.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de REECOIN (REE)

Cap de mercado $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Suministro de Circulación 498.29M 498.29M 498.29M Suministro total 498,290,000.0 498,290,000.0 498,290,000.0

La capitalización de mercado actual de REECOIN es de $ 4.55M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de REE es de 498.29M, con un suministro total de 498290000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.55M.