Precio de Rebirth and New Hope hoy

El precio actual de Rebirth and New Hope (REBIRTH) hoy es $ 0, con una variación del 0.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REBIRTH a USD es $ 0 por REBIRTH.

Rebirth and New Hope actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,698, con un suministro circulante de 949.53M REBIRTH. Durante las últimas 24 horas, REBIRTH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, REBIRTH experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +31.69% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rebirth and New Hope (REBIRTH)

Cap de mercado $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.70K$ 20.70K $ 20.70K Suministro de Circulación 949.53M 949.53M 949.53M Suministro total 994,033,437.392844 994,033,437.392844 994,033,437.392844

La capitalización de mercado actual de Rebirth and New Hope es de $ 20.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de REBIRTH es de 949.53M, con un suministro total de 994033437.392844. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.70K.