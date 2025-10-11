Información del precio (USD) de Real GEM Token (GEM)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Precio más bajo $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) 0.00% Cambio de Precio (7D) 0.00%

El precio en tiempo real de Real GEM Token (GEM) es de $11.62. Durante las últimas 24 horas, GEM se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de GEM es de $ 12.24, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 9.97.

En términos de rendimiento a corto plazo, GEM ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y 0.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Real GEM Token (GEM)

Cap de mercado $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Suministro de Circulación 226.52K 226.52K 226.52K Suministro total 226,520.600223571 226,520.600223571 226,520.600223571

La capitalización de mercado actual de Real GEM Token es de $ 2.63M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GEM es de 226.52K, con un suministro total de 226520.600223571. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.63M.