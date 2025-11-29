Precio de ReachX Mainnet hoy

El precio actual de ReachX Mainnet (RX) hoy es $ 0.01547096, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RX a USD es $ 0.01547096 por RX.

ReachX Mainnet actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,735,479, con un suministro circulante de 500.00M RX. Durante las últimas 24 horas, RX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02014509, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01326584.

En el corto plazo, RX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de ReachX Mainnet (RX)

Cap de mercado $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ReachX Mainnet es de $ 7.74M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RX es de 500.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.47M.