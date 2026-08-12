Rato El Raton: Descripción general Matt Furie, el creador de Pepe the Frog, está trabajando en un nuevo libro que presenta un personaje llamado Rato el Raton, según su editor. Rato el Raton también es una moneda meme lanzada en la blockchain de Ethereum, con una oferta total de 420.690.000.000. El token no tiene impuestos de transacción y cuenta con liquidez quemada permanentemente, combinando el reconocible estilo artístico de Furie con la utilidad comunitaria y meme propia de la blockchain.

¿Cuál es el precio actual de Rato The Rat?

Rato The Rat se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del 0.80% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara RATO con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 0.80% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si RATO está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Rato The Rat en comparación con los tokens de la categoría Meme,Ethereum Ecosystem?

Dentro del segmento Meme,Ethereum Ecosystem, RATO demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Rato The Rat hoy?

La capitalización de mercado de €85919.3171547660000 coloca a RATO en el puesto #5780, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando RATO?

Rato The Rat ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de RATO?

Con 420690000000.0 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.