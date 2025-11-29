Precio de RabbitX hoy

El precio actual de RabbitX (RBX) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RBX a USD es -- por RBX.

RabbitX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 233,917, con un suministro circulante de 599.88M RBX. Durante las últimas 24 horas, RBX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.300034, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RBX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -21.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RabbitX (RBX)

Cap de mercado $ 233.92K$ 233.92K $ 233.92K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 389.94K$ 389.94K $ 389.94K Suministro de Circulación 599.88M 599.88M 599.88M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

