Precio de Quak Coin hoy

El precio actual de Quak Coin (QUAK) hoy es --, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QUAK a USD es -- por QUAK.

Quak Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,893.39, con un suministro circulante de 1.00B QUAK. Durante las últimas 24 horas, QUAK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QUAK experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +7.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Quak Coin (QUAK)

Cap de mercado $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Quak Coin es de $ 4.89K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QUAK es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.89K.