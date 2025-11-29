Precio de Qstay hoy

El precio actual de Qstay (QSTAY) hoy es --, con una variación del 2.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QSTAY a USD es -- por QSTAY.

Qstay actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 365,013, con un suministro circulante de 999.24M QSTAY. Durante las últimas 24 horas, QSTAY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00575394, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QSTAY experimentó un cambio de +4.08% en la última hora y de -6.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Qstay (QSTAY)

Cap de mercado $ 365.01K$ 365.01K $ 365.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 365.01K$ 365.01K $ 365.01K Suministro de Circulación 999.24M 999.24M 999.24M Suministro total 999,242,652.046163 999,242,652.046163 999,242,652.046163

La capitalización de mercado actual de Qstay es de $ 365.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QSTAY es de 999.24M, con un suministro total de 999242652.046163. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 365.01K.