Precio de Qoomer hoy

El precio actual de Qoomer (QOOMER) hoy es --, con una variación del 3.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QOOMER a USD es -- por QOOMER.

Qoomer actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,494.58, con un suministro circulante de 999.95M QOOMER. Durante las últimas 24 horas, QOOMER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.149035, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QOOMER experimentó un cambio de -- en la última hora y de +216.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Qoomer (QOOMER)

Cap de mercado $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.49K$ 4.49K $ 4.49K Suministro de Circulación 999.95M 999.95M 999.95M Suministro total 999,953,207.327484 999,953,207.327484 999,953,207.327484

La capitalización de mercado actual de Qoomer es de $ 4.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QOOMER es de 999.95M, con un suministro total de 999953207.327484. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.49K.