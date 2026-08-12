Precio de Purple Wojak hoy

El precio actual de Purple Wojak (PURK) hoy es $ 0, con una variación del 0.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PURK a USD es $ 0 por PURK.

Purple Wojak actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,882.01, con un suministro circulante de 998.72M PURK. Durante las últimas 24 horas, PURK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0020818, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PURK experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Purple Wojak (PURK)

Cap de mercado $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.88K$ 13.88K $ 13.88K Suministro de Circulación 998.72M 998.72M 998.72M Suministro total 998,717,992.730619 998,717,992.730619 998,717,992.730619

La capitalización de mercado actual de Purple Wojak es de $ 13.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PURK es de 998.72M, con un suministro total de 998717992.730619. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.88K.