Precio de Pumpkinhead hoy

El precio actual de Pumpkinhead (PUMPKIN) hoy es $ 0.00001727, con una variación del 3.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUMPKIN a USD es $ 0.00001727 por PUMPKIN.

Pumpkinhead actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,072.01, con un suministro circulante de 930.83M PUMPKIN. Durante las últimas 24 horas, PUMPKIN cotiza entre $ 0.00001726 (bajo) y $ 0.00001787 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00019232, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00001562.

En el corto plazo, PUMPKIN experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +10.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pumpkinhead (PUMPKIN)

Cap de mercado $ 16.07K$ 16.07K $ 16.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.07K$ 16.07K $ 16.07K Suministro de Circulación 930.83M 930.83M 930.83M Suministro total 930,834,995.53717 930,834,995.53717 930,834,995.53717

La capitalización de mercado actual de Pumpkinhead es de $ 16.07K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PUMPKIN es de 930.83M, con un suministro total de 930834995.53717. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.07K.