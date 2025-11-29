Precio de Pubhouse Dominance Index hoy

El precio actual de Pubhouse Dominance Index (PUB) hoy es $ 0.00018313, con una variación del 2.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUB a USD es $ 0.00018313 por PUB.

Pubhouse Dominance Index actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 178,442, con un suministro circulante de 975.35M PUB. Durante las últimas 24 horas, PUB cotiza entre $ 0.00017711 (bajo) y $ 0.0001859 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00208552, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00015335.

En el corto plazo, PUB experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de +11.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pubhouse Dominance Index (PUB)

Cap de mercado $ 178.44K$ 178.44K $ 178.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 178.44K$ 178.44K $ 178.44K Suministro de Circulación 975.35M 975.35M 975.35M Suministro total 975,350,230.661 975,350,230.661 975,350,230.661

