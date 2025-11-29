Precio de Pryzm hoy

El precio actual de Pryzm (PRYZM) hoy es $ 0.00138344, con una variación del 2.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRYZM a USD es $ 0.00138344 por PRYZM.

Pryzm actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 344,414, con un suministro circulante de 248.98M PRYZM. Durante las últimas 24 horas, PRYZM cotiza entre $ 0.00138331 (bajo) y $ 0.00142185 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.120383, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRYZM experimentó un cambio de -- en la última hora y de +45.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pryzm (PRYZM)

Cap de mercado $ 344.41K$ 344.41K $ 344.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Suministro de Circulación 248.98M 248.98M 248.98M Suministro total 1,064,857,330.901291 1,064,857,330.901291 1,064,857,330.901291

La capitalización de mercado actual de Pryzm es de $ 344.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRYZM es de 248.98M, con un suministro total de 1064857330.901291. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.47M.