Precio de PrompTale AI hoy

El precio actual de PrompTale AI (TALE) hoy es $ 0, con una variación del 7.56% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TALE a USD es $ 0 por TALE.

PrompTale AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,458, con un suministro circulante de 51.20M TALE. Durante las últimas 24 horas, TALE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.56, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TALE experimentó un cambio de +2.36% en la última hora y de +10.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 16.91K.

Información del mercado de PrompTale AI (TALE)

Cap de mercado $ 47.46K$ 47.46K $ 47.46K Volumen (24H) $ 16.91K$ 16.91K $ 16.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 463.46K$ 463.46K $ 463.46K Suministro de Circulación 51.20M 51.20M 51.20M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PrompTale AI es de $ 47.46K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 16.91K. El suministro circulante de TALE es de 51.20M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 463.46K.