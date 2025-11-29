Precio de Private Aviation Finance Token hoy

El precio actual de Private Aviation Finance Token (CINO) hoy es $ 0.01315475, con una variación del 3.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CINO a USD es $ 0.01315475 por CINO.

Private Aviation Finance Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,678,379, con un suministro circulante de 659.71M CINO. Durante las últimas 24 horas, CINO cotiza entre $ 0.01294711 (bajo) y $ 0.0136667 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.053481, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01194596.

En el corto plazo, CINO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +9.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Private Aviation Finance Token (CINO)

Cap de mercado $ 8.68M$ 8.68M $ 8.68M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.15M$ 13.15M $ 13.15M Suministro de Circulación 659.71M 659.71M 659.71M Suministro total 999,905,782.540201 999,905,782.540201 999,905,782.540201

La capitalización de mercado actual de Private Aviation Finance Token es de $ 8.68M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CINO es de 659.71M, con un suministro total de 999905782.540201. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.15M.