Precio de Powerloom hoy

El precio actual de Powerloom (POWER) hoy es $ 0.00304406, con una variación del 0.87% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POWER a USD es $ 0.00304406 por POWER.

Powerloom actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 526,944, con un suministro circulante de 173.11M POWER. Durante las últimas 24 horas, POWER cotiza entre $ 0.00302739 (bajo) y $ 0.00307074 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.330112, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0025641.

En el corto plazo, POWER experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de +1.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Powerloom (POWER)

Cap de mercado $ 526.94K$ 526.94K $ 526.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.04M$ 3.04M $ 3.04M Suministro de Circulación 173.11M 173.11M 173.11M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Powerloom es de $ 526.94K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POWER es de 173.11M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.04M.