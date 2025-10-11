Tokenómica de PoPi 4i (POPI)
Tokenómica y análisis de precio de PoPi 4i (POPI)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de PoPi 4i (POPI), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de PoPi 4i (POPI)
PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.
[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve
Tokenómica de PoPi 4i (POPI): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de PoPi 4i (POPI) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens POPI que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens POPI que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de POPI ¡explora el precio en vivo del token POPI!
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
