Precio de poors hoy

El precio actual de poors (POORS) hoy es --, con una variación del 19.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POORS a USD es -- por POORS.

poors actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,036, con un suministro circulante de 996.53M POORS. Durante las últimas 24 horas, POORS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POORS experimentó un cambio de +0.46% en la última hora y de -13.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de poors (POORS)

Cap de mercado $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.04K$ 27.04K $ 27.04K Suministro de Circulación 996.53M 996.53M 996.53M Suministro total 996,527,574.5753491 996,527,574.5753491 996,527,574.5753491

La capitalización de mercado actual de poors es de $ 27.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de POORS es de 996.53M, con un suministro total de 996527574.5753491. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.04K.