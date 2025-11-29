Precio de Ponzimon hoy

El precio actual de Ponzimon (PONZI) hoy es $ 0.00538776, con una variación del 0.36% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PONZI a USD es $ 0.00538776 por PONZI.

Ponzimon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,783, con un suministro circulante de 5.92M PONZI. Durante las últimas 24 horas, PONZI cotiza entre $ 0.00536834 (bajo) y $ 0.0054141 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.519954, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00398362.

En el corto plazo, PONZI experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de +8.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ponzimon (PONZI)

Cap de mercado $ 31.78K$ 31.78K $ 31.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 65.21K$ 65.21K $ 65.21K Suministro de Circulación 5.92M 5.92M 5.92M Suministro total 12,140,416.061568 12,140,416.061568 12,140,416.061568

La capitalización de mercado actual de Ponzimon es de $ 31.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PONZI es de 5.92M, con un suministro total de 12140416.061568. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 65.21K.