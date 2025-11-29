Precio de POLYSPORTS hoy

El precio actual de POLYSPORTS (SPORTS) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPORTS a USD es -- por SPORTS.

POLYSPORTS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,715.11, con un suministro circulante de 999.85M SPORTS. Durante las últimas 24 horas, SPORTS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPORTS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +14.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de POLYSPORTS (SPORTS)

Cap de mercado $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Suministro de Circulación 999.85M 999.85M 999.85M Suministro total 999,853,391.698772 999,853,391.698772 999,853,391.698772

La capitalización de mercado actual de POLYSPORTS es de $ 12.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPORTS es de 999.85M, con un suministro total de 999853391.698772. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.72K.