Precio de PolkaBridge hoy

El precio actual de PolkaBridge (PBR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PBR a USD es -- por PBR.

PolkaBridge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 33,146, con un suministro circulante de 72.18M PBR. Durante las últimas 24 horas, PBR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.95, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PBR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -41.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PolkaBridge (PBR)

Cap de mercado $ 33.15K$ 33.15K $ 33.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.40K$ 34.40K $ 34.40K Suministro de Circulación 72.18M 72.18M 72.18M Suministro total 74,907,573.11932611 74,907,573.11932611 74,907,573.11932611

