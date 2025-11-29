Precio de PokPok Agent Brain by Virtuals hoy

El precio actual de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) hoy es $ 0.00093446, con una variación del 9.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CTDA a USD es $ 0.00093446 por CTDA.

PokPok Agent Brain by Virtuals actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 151,364, con un suministro circulante de 161.53M CTDA. Durante las últimas 24 horas, CTDA cotiza entre $ 0.00093578 (bajo) y $ 0.00103196 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01343034, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00093655.

En el corto plazo, CTDA experimentó un cambio de -2.73% en la última hora y de -12.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Cap de mercado $ 151.36K$ 151.36K $ 151.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 937.05K$ 937.05K $ 937.05K Suministro de Circulación 161.53M 161.53M 161.53M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PokPok Agent Brain by Virtuals es de $ 151.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CTDA es de 161.53M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 937.05K.