¿De qué trata Pochita en Ethereum?

POCHITA en Ethereum es un proyecto de toma comunitaria (CTO) 100% comunitario, impulsado por una comunidad inspirada en memes. Es una evolución del meme cripto viral que se popularizó tras la adopción de Pochita, un nuevo perro creado por el dueño de Balltze, la sensación del meme Cheems.

¿Qué hace a Pochita en Ethereum única?

Al no contar con la participación de desarrolladores ni equipos centralizados, el proyecto está completamente en manos de la comunidad. Refleja la descentralización, donde las decisiones y la dirección son tomadas por sus partidarios y titulares.

¿Para qué puede utilizarse Pochita en Ethereum?

El token $POCHITA simboliza una visión compartida de colaboración, creatividad y diversión en el espacio cripto, impulsada enteramente por su apasionada y activa comunidad.

¿Cuál es el precio de hoy de Pochita on Ethereum (POCHITA)?

El precio en tiempo real es €, lo que refleja un movimiento de precios durante las últimas 24 horas del --%. Esta cifra se recalcula cada pocos segundos para reflejar la negociación en tiempo real en los mercados globales.

¿Cuántos tokens de POCHITA están en circulación?

La oferta en circulación de POCHITA es de 420690000000.0, lo que representa la cantidad actualmente en manos del público. La oferta en circulación influye en la determinación del precio y en la capitalización de mercado, especialmente en activos emergentes.

¿Cuántos titulares poseen actualmente Pochita on Ethereum?

Se estima que hay -- titulares únicos de POCHITA en las redes compatibles. Un número creciente de titulares generalmente indica una mayor adopción y un interés a largo plazo en el activo.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Pochita on Ethereum hoy?

La capitalización de mercado asciende a €18906.2458967835000, lo que sitúa a Pochita on Ethereum en el puesto #8570 a nivel mundial. La capitalización de mercado ayuda a los inversores a comprender el tamaño relativo y la madurez del activo en comparación con otros.

¿Con qué intensidad se está negociando POCHITA hoy?

En las últimas 24 horas, el token registró un volumen de negociación de €--. Volumenes más altos suelen correlacionarse con una liquidez más fuerte y una mayor participación de los operadores.

¿Qué está impulsando el reciente movimiento de Pochita on Ethereum?

El reciente movimiento de precios del --% en las últimas 24 horas está influenciado por el sentimiento del mercado, el comportamiento de los inversores, el desempeño general de la categoría dentro de Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed y las actualizaciones del ecosistema de --. También pueden contribuir noticias relevantes o un aumento en el interés de trading.