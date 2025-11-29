Precio de PLYR L1 hoy

El precio actual de PLYR L1 (PLYR) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLYR a USD es -- por PLYR.

PLYR L1 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,821.32, con un suministro circulante de 122.49M PLYR. Durante las últimas 24 horas, PLYR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02441299, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PLYR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -95.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PLYR L1 (PLYR)

La capitalización de mercado actual de PLYR L1 es de $ 4.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PLYR es de 122.49M, con un suministro total de 749980840.3194394. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.52K.