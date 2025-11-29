Precio de Plume Staked ETH hoy

El precio actual de Plume Staked ETH (PETH) hoy es $ 2,940.25, con una variación del 2.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PETH a USD es $ 2,940.25 por PETH.

Plume Staked ETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 125,651, con un suministro circulante de 42.73 PETH. Durante las últimas 24 horas, PETH cotiza entre $ 2,941.26 (bajo) y $ 3,030.49 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,947.99, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,616.67.

En el corto plazo, PETH experimentó un cambio de -0.20% en la última hora y de +9.72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Plume Staked ETH (PETH)

Cap de mercado $ 125.65K$ 125.65K $ 125.65K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 125.65K$ 125.65K $ 125.65K Suministro de Circulación 42.73 42.73 42.73 Suministro total 42.73495526739188 42.73495526739188 42.73495526739188

La capitalización de mercado actual de Plume Staked ETH es de $ 125.65K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PETH es de 42.73, con un suministro total de 42.73495526739188. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 125.65K.