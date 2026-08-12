Precio de PLEB INDEX hoy

El precio actual de PLEB INDEX (PLEB) hoy es $ 0, con una variación del 0,94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLEB a USD es $ 0 por PLEB.

PLEB INDEX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16.096,13, con un suministro circulante de 1,00B PLEB. Durante las últimas 24 horas, PLEB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PLEB experimentó un cambio de +0,30% en la última hora y de -14,72% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PLEB INDEX (PLEB)

Cap de mercado $ 16,10K$ 16,10K $ 16,10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16,10K$ 16,10K $ 16,10K Suministro de Circulación 1,00B 1,00B 1,00B Suministro total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

La capitalización de mercado actual de PLEB INDEX es de $ 16,10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PLEB es de 1,00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16,10K.