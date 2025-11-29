Precio de Playbux hoy

El precio actual de Playbux (PBUX) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PBUX a USD es -- por PBUX.

Playbux actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,499, con un suministro circulante de 388.52M PBUX. Durante las últimas 24 horas, PBUX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.388009, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PBUX experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Playbux (PBUX)

Cap de mercado $ 29.50K$ 29.50K $ 29.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.18K$ 30.18K $ 30.18K Suministro de Circulación 388.52M 388.52M 388.52M Suministro total 395,760,192.33 395,760,192.33 395,760,192.33

La capitalización de mercado actual de Playbux es de $ 29.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PBUX es de 388.52M, con un suministro total de 395760192.33. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.18K.