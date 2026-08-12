Precio de Platform of meme coins hoy

El precio actual de Platform of meme coins (PAYU) hoy es $ 0, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAYU a USD es $ 0 por PAYU.

Platform of meme coins actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 664,815, con un suministro circulante de 543.21T PAYU. Durante las últimas 24 horas, PAYU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PAYU experimentó un cambio de -0.36% en la última hora y de -1.97% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Platform of meme coins (PAYU)

Cap de mercado $ 664.82K$ 664.82K $ 664.82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 664.82K$ 664.82K $ 664.82K Suministro de Circulación 543.21T 543.21T 543.21T Suministro total 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

La capitalización de mercado actual de Platform of meme coins es de $ 664.82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PAYU es de 543.21T, con un suministro total de 543210987654321.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 664.82K.