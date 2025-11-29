Precio de Pinto Coin hoy

El precio actual de Pinto Coin (PINTO) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PINTO a USD es -- por PINTO.

Pinto Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,057, con un suministro circulante de 999.99M PINTO. Durante las últimas 24 horas, PINTO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PINTO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pinto Coin (PINTO)

Cap de mercado $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,991,266.916244 999,991,266.916244 999,991,266.916244

