Precio de Pigeon Doctor hoy

El precio actual de Pigeon Doctor (PIGEON) hoy es $ 0, con una variación del 0.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PIGEON a USD es $ 0 por PIGEON.

Pigeon Doctor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 34,388, con un suministro circulante de 999.88M PIGEON. Durante las últimas 24 horas, PIGEON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00345467, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PIGEON experimentó un cambio de +1.45% en la última hora y de +15.90% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pigeon Doctor (PIGEON)

Cap de mercado $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,883,420.402158 999,883,420.402158 999,883,420.402158

La capitalización de mercado actual de Pigeon Doctor es de $ 34.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PIGEON es de 999.88M, con un suministro total de 999883420.402158. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 34.39K.