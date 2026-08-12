Precio de Philip Morris xStock hoy

El precio actual de Philip Morris xStock (PMX) hoy es $ 187.88, con una variación del 0.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PMX a USD es $ 187.88 por PMX.

Philip Morris xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 225,985, con un suministro circulante de 1.20K PMX. Durante las últimas 24 horas, PMX cotiza entre $ 186.21 (bajo) y $ 187.91 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 289.84, mientras que el mínimo histórico fue $ 144.78.

En el corto plazo, PMX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.25K.

Información del mercado de Philip Morris xStock (PMX)

Cap de mercado $ 225.99K$ 225.99K $ 225.99K Volumen (24H) $ 1.25K$ 1.25K $ 1.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.16M$ 87.16M $ 87.16M Suministro de Circulación 1.20K 1.20K 1.20K Suministro total 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

La capitalización de mercado actual de Philip Morris xStock es de $ 225.99K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.25K. El suministro circulante de PMX es de 1.20K, con un suministro total de 463926.2250228814. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.16M.