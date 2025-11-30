Precio de Phaser Beary hoy

El precio actual de Phaser Beary (PHASER) hoy es --, con una variación del 9.82% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHASER a USD es -- por PHASER.

Phaser Beary actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,016.01, con un suministro circulante de 1.00B PHASER. Durante las últimas 24 horas, PHASER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PHASER experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de -16.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Phaser Beary (PHASER)

Cap de mercado $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Phaser Beary es de $ 12.02K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PHASER es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.02K.