Precio de Pharmachain AI hoy

El precio actual de Pharmachain AI (PHAI) hoy es --, con una variación del 5.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHAI a USD es -- por PHAI.

Pharmachain AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70,609, con un suministro circulante de 166.50M PHAI. Durante las últimas 24 horas, PHAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00142306, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PHAI experimentó un cambio de -0.66% en la última hora y de +11.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pharmachain AI (PHAI)

Cap de mercado $ 70.61K$ 70.61K $ 70.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 424.08K$ 424.08K $ 424.08K Suministro de Circulación 166.50M 166.50M 166.50M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

