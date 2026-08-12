Precio de Perpetual Bitcoin hoy

El precio actual de Perpetual Bitcoin (PB) hoy es $ 0.215344, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PB a USD es $ 0.215344 por PB.

Perpetual Bitcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,522,231, con un suministro circulante de 21.00M PB. Durante las últimas 24 horas, PB cotiza entre $ 0.209921 (bajo) y $ 0.259306 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.374757, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.137937.

En el corto plazo, PB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.35.

Información del mercado de Perpetual Bitcoin (PB)

Cap de mercado $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Volumen (24H) $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Perpetual Bitcoin es de $ 4.52M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.35. El suministro circulante de PB es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.52M.