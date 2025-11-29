Precio de PepsiCo xStock hoy

El precio actual de PepsiCo xStock (PEPX) hoy es $ 148.7, con una variación del 0.50% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPX a USD es $ 148.7 por PEPX.

PepsiCo xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 238,402, con un suministro circulante de 1.60K PEPX. Durante las últimas 24 horas, PEPX cotiza entre $ 147.87 (bajo) y $ 149.09 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 177.28, mientras que el mínimo histórico fue $ 137.74.

En el corto plazo, PEPX experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +1.45% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de PepsiCo xStock (PEPX)

Cap de mercado $ 238.40K$ 238.40K $ 238.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M Suministro de Circulación 1.60K 1.60K 1.60K Suministro total 34,201.174426294 34,201.174426294 34,201.174426294

La capitalización de mercado actual de PepsiCo xStock es de $ 238.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PEPX es de 1.60K, con un suministro total de 34201.174426294. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.09M.