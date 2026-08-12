Precio de Pepe Girl hoy

El precio actual de Pepe Girl (PEPEG) hoy es $ 0, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEPEG a USD es $ 0 por PEPEG.

Pepe Girl actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,334.05, con un suministro circulante de 420.69T PEPEG. Durante las últimas 24 horas, PEPEG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEPEG experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pepe Girl (PEPEG)

Cap de mercado $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.33K$ 19.33K $ 19.33K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Pepe Girl es de $ 19.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PEPEG es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.33K.