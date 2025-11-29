Precio de Pentagon Pizza Watch hoy

El precio actual de Pentagon Pizza Watch (PPW) hoy es $ 0.00069177, con una variación del 11.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PPW a USD es $ 0.00069177 por PPW.

Pentagon Pizza Watch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 691,762, con un suministro circulante de 999.99M PPW. Durante las últimas 24 horas, PPW cotiza entre $ 0.00060463 (bajo) y $ 0.00087195 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00229383, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00028334.

En el corto plazo, PPW experimentó un cambio de -2.58% en la última hora y de +82.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pentagon Pizza Watch (PPW)

Cap de mercado $ 691.76K$ 691.76K $ 691.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 691.76K$ 691.76K $ 691.76K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,985,183.6799645 999,985,183.6799645 999,985,183.6799645

La capitalización de mercado actual de Pentagon Pizza Watch es de $ 691.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PPW es de 999.99M, con un suministro total de 999985183.6799645. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 691.76K.