Precio de penguin wif backpack hoy

El precio actual de penguin wif backpack (WIFBAG) hoy es $ 0.00000656, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WIFBAG a USD es $ 0.00000656 por WIFBAG.

penguin wif backpack actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,561.02, con un suministro circulante de 999.50M WIFBAG. Durante las últimas 24 horas, WIFBAG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00079334, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0000055.

En el corto plazo, WIFBAG experimentó un cambio de -- en la última hora y de +18.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de penguin wif backpack (WIFBAG)

Cap de mercado $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Suministro de Circulación 999.50M 999.50M 999.50M Suministro total 999,504,815.835732 999,504,815.835732 999,504,815.835732

