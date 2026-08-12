Precio de Pedro the Raccoon hoy

El precio actual de Pedro the Raccoon (PEDRO) hoy es $ 0, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PEDRO a USD es $ 0 por PEDRO.

Pedro the Raccoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,977.3, con un suministro circulante de 99.96M PEDRO. Durante las últimas 24 horas, PEDRO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.186986, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PEDRO experimentó un cambio de +0.32% en la última hora y de +3.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 17.84.

Información del mercado de Pedro the Raccoon (PEDRO)

Cap de mercado $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Volumen (24H) $ 17.84$ 17.84 $ 17.84 Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.98K$ 19.98K $ 19.98K Suministro de Circulación 99.96M 99.96M 99.96M Suministro total 99,963,766.05176447 99,963,766.05176447 99,963,766.05176447

La capitalización de mercado actual de Pedro the Raccoon es de $ 19.98K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 17.84. El suministro circulante de PEDRO es de 99.96M, con un suministro total de 99963766.05176447. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.98K.