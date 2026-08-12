¿Cuál es el precio actual de mercado de Pareto USP?

Pareto USP está valorado en €0.7220766623954535000, con una variación del --% en las últimas 24 horas. Esto refleja el estado más reciente de la oferta y la demanda en los mercados criptográficos globales.

¿Cuántos titulares únicos tiene USP?

Hay -- titulares en la cadena, lo que indica la distribución y adopción comunitaria de USP. Un aumento en el número de titulares suele considerarse una señal de fortalecimiento de la participación en la red o de un mayor interés a largo plazo.

¿Qué tan activo está Pareto USP en su blockchain nativo?

Como token en --, la actividad está influenciada por las interacciones con billeteras, las tarifas de la red, el comportamiento de staking y el uso de contratos inteligentes. Una actividad elevada puede correlacionarse con un mayor volumen de operaciones o con el surgimiento de desarrollos en el ecosistema.

¿Cuál es la oferta circulante total de USP?

La oferta circulante asciende a 763108.8821535376, lo que afecta directamente la escasez y la valoración del token. Los cambios en la oferta pueden deberse a emisiones, quemas o calendarios de desbloqueo.

¿Cuál es el volumen en 24 horas de Pareto USP?

Pareto USP generó €-- en volumen de operaciones durante el último día, lo que demuestra cuán activamente se está negociando este activo y la profundidad de su liquidez.

¿Cómo se desempeña USP en comparación con sus competidores de la categoría Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Synthetic Dollar?

En comparación con otros activos del segmento Stablecoins,Decentralized Finance (DeFi),USD Stablecoin,Ethereum Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin,Synthetic Dollar, el impulso de USP está influenciado por el sentimiento del mercado, la adopción por parte de los inversores y métricas en cadena vinculadas a --.