Información del precio (USD) de Paragon Tweaks (PRGN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -3.78% Cambio de Precio (1D) -20.23% Cambio de Precio (7D) -23.36% Cambio de Precio (7D) -23.36%

El precio en tiempo real de Paragon Tweaks (PRGN) es de --. Durante las últimas 24 horas, PRGN se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de PRGN es de $ 0.00183169, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, PRGN ha cambiado en un -3.78% en la última hora, -20.23% en 24 horas y -23.36% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Paragon Tweaks (PRGN)

Cap de mercado $ 538.10K$ 538.10K $ 538.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 538.10K$ 538.10K $ 538.10K Suministro de Circulación 973.32M 973.32M 973.32M Suministro total 973,321,426.5018992 973,321,426.5018992 973,321,426.5018992

La capitalización de mercado actual de Paragon Tweaks es de $ 538.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PRGN es de 973.32M, con un suministro total de 973321426.5018992. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 538.10K.