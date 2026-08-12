Precio de Paradise Tycoon hoy

El precio actual de Paradise Tycoon (MOANI) hoy es $ 0, con una variación del 0.92% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOANI a USD es $ 0 por MOANI.

Paradise Tycoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 171,804, con un suministro circulante de 1.45B MOANI. Durante las últimas 24 horas, MOANI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00371014, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOANI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -8.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Paradise Tycoon (MOANI)

Cap de mercado $ 171.80K$ 171.80K $ 171.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 171.80K$ 171.80K $ 171.80K Suministro de Circulación 1.45B 1.45B 1.45B Suministro total 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0

La capitalización de mercado actual de Paradise Tycoon es de $ 171.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOANI es de 1.45B, con un suministro total de 5989999931.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 171.80K.