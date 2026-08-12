Precio de Pandu Pandas hoy

El precio actual de Pandu Pandas (PANDU) hoy es $ 0, con una variación del 8.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PANDU a USD es $ 0 por PANDU.

Pandu Pandas actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 92,651, con un suministro circulante de 670.20M PANDU. Durante las últimas 24 horas, PANDU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00264573, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PANDU experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de -0.63% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.76K.

Información del mercado de Pandu Pandas (PANDU)

Cap de mercado $ 92.65K$ 92.65K $ 92.65K Volumen (24H) $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Cap. de mercado totalmente diluida $ 92.65K$ 92.65K $ 92.65K Suministro de Circulación 670.20M 670.20M 670.20M Suministro total 670,197,627.948259 670,197,627.948259 670,197,627.948259

La capitalización de mercado actual de Pandu Pandas es de $ 92.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.76K. El suministro circulante de PANDU es de 670.20M, con un suministro total de 670197627.948259. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 92.65K.