Precio de Palantir xStock hoy

El precio actual de Palantir xStock (PLTRX) hoy es $ 171.26, con una variación del 0.76% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PLTRX a USD es $ 171.26 por PLTRX.

Palantir xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,195,351, con un suministro circulante de 12.82K PLTRX. Durante las últimas 24 horas, PLTRX cotiza entre $ 171.84 (bajo) y $ 176.84 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 198.36, mientras que el mínimo histórico fue $ 106.21.

En el corto plazo, PLTRX experimentó un cambio de -0.41% en la última hora y de +7.22% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.86K.

Información del mercado de Palantir xStock (PLTRX)

Cap de mercado $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M Volumen (24H) $ 24.86K$ 24.86K $ 24.86K Cap. de mercado totalmente diluida $ 163.68M$ 163.68M $ 163.68M Suministro de Circulación 12.82K 12.82K 12.82K Suministro total 955,709.7588696459 955,709.7588696459 955,709.7588696459

La capitalización de mercado actual de Palantir xStock es de $ 2.20M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.86K. El suministro circulante de PLTRX es de 12.82K, con un suministro total de 955709.7588696459. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 163.68M.