Precio de Paimon Stripe SPV Token hoy

El precio actual de Paimon Stripe SPV Token (STRP) hoy es $ 45.13, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STRP a USD es $ 45.13 por STRP.

Paimon Stripe SPV Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,002,894, con un suministro circulante de 22.22K STRP. Durante las últimas 24 horas, STRP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 45.55, mientras que el mínimo histórico fue $ 44.89.

En el corto plazo, STRP experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Cap de mercado $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Suministro de Circulación 22.22K 22.22K 22.22K Suministro total 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

La capitalización de mercado actual de Paimon Stripe SPV Token es de $ 1.00M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STRP es de 22.22K, con un suministro total de 22222.2222222222. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.00M.