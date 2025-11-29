Precio de Paddle Finance hoy

El precio actual de Paddle Finance (PADD) hoy es --, con una variación del 40.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PADD a USD es -- por PADD.

Paddle Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,148.45, con un suministro circulante de 123.69M PADD. Durante las últimas 24 horas, PADD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00884559, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PADD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -33.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Paddle Finance (PADD)

Cap de mercado $ 17.15K$ 17.15K $ 17.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 138.64K$ 138.64K $ 138.64K Suministro de Circulación 123.69M 123.69M 123.69M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

