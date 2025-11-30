Precio de Ozarus hoy

El precio actual de Ozarus (OZARUS) hoy es --, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OZARUS a USD es -- por OZARUS.

Ozarus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,732.92, con un suministro circulante de 999.92M OZARUS. Durante las últimas 24 horas, OZARUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OZARUS experimentó un cambio de +0.43% en la última hora y de +32.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ozarus (OZARUS)

Cap de mercado $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.73K$ 9.73K $ 9.73K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,924,972.2819 999,924,972.2819 999,924,972.2819

La capitalización de mercado actual de Ozarus es de $ 9.73K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OZARUS es de 999.92M, con un suministro total de 999924972.2819. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.73K.