Precio de Orlix AI hoy

El precio actual de Orlix AI (ORLIX) hoy es $ 0, con una variación del 1.91% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORLIX a USD es $ 0 por ORLIX.

Orlix AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,913, con un suministro circulante de 100.00B ORLIX. Durante las últimas 24 horas, ORLIX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ORLIX experimentó un cambio de +0.28% en la última hora y de +0.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Orlix AI (ORLIX)

Cap de mercado $ 31.91K$ 31.91K $ 31.91K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.91K$ 31.91K $ 31.91K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Orlix AI es de $ 31.91K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ORLIX es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.91K.