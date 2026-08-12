Precio de Orbiter Finance hoy

El precio actual de Orbiter Finance (OBT) hoy es $ 0, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OBT a USD es $ 0 por OBT.

Orbiter Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,977,480, con un suministro circulante de 5.60B OBT. Durante las últimas 24 horas, OBT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03289357, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OBT experimentó un cambio de -0.30% en la última hora y de +4.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 105.14K.

Información del mercado de Orbiter Finance (OBT)

Cap de mercado $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volumen (24H) $ 105.14K$ 105.14K $ 105.14K Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Suministro de Circulación 5.60B 5.60B 5.60B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Orbiter Finance es de $ 2.98M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 105.14K. El suministro circulante de OBT es de 5.60B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.98M.